شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» يقترب من التعاقد مع إريك جارسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادى برشلونة الإسبانى من التعاقد مع الإسبانى إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهى عقد «جارسيا» مع نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى نهاية الموسم الجارى، ولم يجدد اللاعب تعاقده مع النادى.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة و«جارسيا» شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت فى طريقها للفشل.

وأضافت الصحيفة أن هناك اتصالات جمعت برشلونة بـ«إريك جارسيا» مؤخرًا، كان آخرها يوم الخميس الماضى، وشهدت تقاربًا فى وجهات

النظر.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة توصلت إلى اتفاق مع «جارسيا» على تخفيض قيمة الراتب الثابت، مع زيادة قيمة المكافآت، حسب الأهداف والألقاب، لتقترب الصفقة من كامب نو مرة أخرى.