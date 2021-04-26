شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر لليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين، فريق كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، فى إطار نهائى كأس مصر مواليد 2002 للموسم المحلى 2020/2021 على صالة حسن مصطفى.

بينما يلتقى فريقا البنك الأهلي ومدينة نصر فى الثامنة والنصف مساء، فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وتأهل فريق الأهلي إلى النهائى بالفوز على مدينة نصر 33/26، بينما تأهل الزمالك بالفوز على البنك الأهلى 28/25.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

كما توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.