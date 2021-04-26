شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية "مايسترو" وسط الأهلي وصائد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انضمامه إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية عام 2016، قادمًا من النادي الإسماعيلي بعد فترة تألق مع الدراويش، حجز عمرو السولية مركزًا أساسيًا في تشكيل الفريق الأحمر متفوقًا على الكثير من الأسماء وأصحاب الخبرات، ليصبح العنصر الأساسي الأول في وسط الملعب وإلى جانبه تضاف الأسماء الأخرى.

ومنحت الكثير من المزايا التي يتمتع بها السولية، فرصة الهيمنة على مركزه بشكل أساسي لسنوات في الفريق الأحمر مع اختلاف المدربين الذين تعاقبوا على الفريق، نظرًا لإمكانياته الدفاعية وروحه القتالية وكذلك زيادته الفعالة في الهجوم، وتميزه في التسديد على المرمى، والتي نجح من خلالها في إحراز الكثير من الأهداف بماركة خاصة.

عمرو السولية شارك مع الأهلي في 201 مباراة بشكل عام منذ انضمامه للفريق، نجح خلالهم في إحراز 20 هدفاً، وصنع 16 هدفاً أخر لزملائه بالفريق، بينما خلال الموسم الجاري، شارك السولية في 18 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع 3 أخرى.

يعتبر الموسم الماضي هو الأكثر تميزاً في مسيرة السولية مع القلعة الحمراء، عندما أحرز لاعب وسط الأهلي 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وانضم صاحب الـ 31 عاماً إلى المنتخب الوطني في أغسطس 2010، بعد تألقه اللافت مع الدراويش، وبلغ إجمالي مشاركاته مع المنتخب الوطني الأول 26 مباراة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن عمرو السولية منذ انضمامه إلى النادي الأهلي لم يخسر الفريق الأحمر درع مسابقة الدوري العام، حيث نجح مع زملائه في قيادة الفريق الأحمر للتتويج بالمسابقة 5 مواسم متتالية، كما توج السولية مع الأهلي ببطولتي كأس مصصر وبطولتين كأس السوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وبرونزية كأس العالم للأندية.