شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبدأ المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته على ملعبه باستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الأحد عقب الانتهاء من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري ، حيث يبدأ الطلائع الليلة المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

وواجه الطلائع نظيره الشمس مساء الخميس، وفاز بهدفين دون رد وديًّا، ثم واجه الإنتاج الحربي مساء الجمعة، وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم اختتم ودياته بمواجهة القناة وتعادل معه مساء السبت بهدف لكل فريق ، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان، وذلك بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

ويعقد عبد الحميد بسيونى جلسات نفسية مكثفة مع لاعبيه لعلاج أثار وداع بطولة كأس مصر أمام المصرى البورسعيدى بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر للبطولة لاسيما بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية، حيث طالبهم بغلق صفحة الكأس والتركيز على تحسين وضع الفريق في جدول الدوري .

وحذر عبد الحميد بسيونى، لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال شهر رمضان الكريم، مشدداً على أنه سيخضع الفريق يومياً لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية مع استئناف مباريات الدوري، مؤكداً أن العقوبات المادية ستكون شعار المستهترين بالبرنامج الغذائي الموضوع من أخصائى التغذية بالنادى.