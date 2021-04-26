شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ الإعداد لطوكيو بمعسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الإثنين تجمع منتخب مصر الأول لكرة اليد بالقاهرة بالمركز الأولمبى بالمعادى ويستمر لمدة أسبوع استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021.

رغم إعلان عاصم السعدنى المشرف العام على المنتخب انطلاقه يوم 25 إلا أنه سينطلق اليوم بعد حصول لاعبى الأهلى والزمالك الدوليين على راحة أمس بعد إنتهاء المنافسات المحلية السبت بكأس مصر.

ويتولى أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب ومؤمن صفا عضو اللجنة الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

ومن المقرر أن يضم تجمع المنتخب عناصر المحترفين ،حيث تم تحديد موعده عقب الانتهاء من منافسات كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021.

توج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

وتُوج مؤخرًا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.