صالح جمعة: لم أتعرض للظلم في النادى الأهلى.. وانضمامى للزمالك "مستحيل"

الشارقة - اميمة ياسر - قال صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، إنه لم يتعرض للظلم خلال فترة تواجده بصفوف النادى الأهلى، مؤكدا أن قرار رحيله عن القلعة الحمراء نابع من محض إرادته الشخصية، وغير نادما عليه.

وأضاف "جمعة" خلال تصريحات لبرنامج "مهيب ورزان" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" أنه من أكثر اللاعبين الذين حصلوا على فرص داخل القلعة الحمراء، معقبا: لم أُظلم فى الأهلى وأنا أكثر من حصل على فرص هناك، لم يسبق أن أتيحت لاعب، وكذلك لن تحدث مع أى فرد مستقبلًا.

وعن مسألة رحيل رمضان صبحى عن الأهلى ,قال "جمعة": لو بيراميدز قدم لى عرض رمضان صبحى وأنا لاعبًا فى الأهلى لن أوافق لأننى كنت متواجداً فى النادى، وأعرف جيدًا ما عرضوه عليه.

وعن سؤاله حول إمكانية انضمامه للزمالك قال: من المستحيل أن ألعب فى الزمالك.. الزمالك فاوضنى كثيرًا، ذلك حدث أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية وكنت قريبًا من الانتقال بالفعل، لكن حاليًا لا يوجد سوى أحاديث شفهية.

وتابع: أرتاح من الضغوط فى سيراميكا وأحصل على هدنة، نادى محترم جدًا وإمكانياته جيدة ويضم لاعبين مميزين، وبعد موسم أن شاء الله سأتواجد فى نادٍ أكبر.