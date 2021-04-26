شريف إكرامي يجيب على السؤال الصعب: «هل يرغب في العودة لـ الأهلي؟»

الشارقة - اميمة ياسر -

رد حارس مرمى نادي بيراميدز، شريف إكرامي، على سؤال حول الاختيار بين الاستمرار في النادي السماوي أو العودة للأهلي .

وأوضح إكرامي، خلال حواره ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع على شاشة "المحور": "الأهلي محطتوش في مقارنة مع حد، وأنهيت المشوار بإرادتي وذهبت لبيراميدز عن اقتناع، والوقت أثبت لي صحة موقف، الأهلي مرحلة وانتهت وأغلقتها بإرادتي".

وأضاف شريف إكرامي: "كل ماتش بلعبه أتمني توفيق ربنا، ودايما بأخد بالأسباب حتى لا أقع في الخطأ، لكن أنا بارد وعندي ثبات انفعالي"، مؤكدًا: "أنا ضد الكذب، وأؤكد أن رمضان صبحي استشارني للرحيل عن الأهلي ولم اتفاجيء برحيله، والإدارة في الأهلي كانت على علم برحيله وتعلم كافة التفاصيل".

وتابع نجل "وحش إفريقيا": "الإعلام لم يوجه لي أي اتهام بالتسبب في رحيل رمضان صبحي، ولست في خصومة مع الأهلي أو مع أي مسئول في أي وقت، ولكن السوشيال ميديا له دخل كبير واتجاه مختلف، لاقحامي في هذه الأزمة".

وفي وقت سابق، أصدر شريف إكرامي، بياناً رسمياً أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي (2019-2020)، مؤكداً أنه "لم يكن ينوي مطلقاً اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكنه رفع الحرج عن مجلس الإدارة"، مشيراً إلى أن رغبته الشديدة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراره بين أسوار النادي الأهلي.