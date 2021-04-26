كارتيرون يدرس الرحيل عن الزمالك.. ويحدد 5 شروط للبقاء

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاكتفاء بمدة تعاقده الحالي مع القلعة البيضاء، والتي تنص على استمراره حتى نهاية الموسم الجاري، خاصة أن التعاقد موسم واحد فقط.

وكشف مصدر، داخل الفريق، أن كارتيرون تحدث مع بعض المقربين منه داخل القلعة البيضاء، وألمح إلى أنه يدرس الرحيل عن القيادة الفنية للفريق بنهاية عقده الحالي، في حالة عدم تنفيذ طلباته. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»، على أن كارتيرون طلب عدة أمور من اللجنة المؤقتة التي تدير النادى برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز من أجل تجديد تعاقده، وأبرز طلباته التعاقد مع مهاجم عالمي مميز لتدعيم هجوم الأبيض لتعويض رحيل مصطفى محمد لجالطة سراي التركي.

وكارتيرون يطلب تجديد عقد فرجانى ساسي وأشرف بن شرقي

وأشار المصدر إلى أن الفرنسي طلب أيضا من إدارة القلعة البيضاء ضرورة تجديد عقد التونسي فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق لحاجة الفريق إلى خدماته.

في الوقت الذي أكد فيه أيضا على استمرار المغربي أشرف بن شرقي وتمديد تعاقده، وأوضح للمسؤولين أن بن شرقى لاعب مميز ومن الصعب تعويضه حال رحيله.

ويشترط ضم ظهير أيمن وأيسر

كما اشترط كارتيرون التعاقد مع ظهير أيمن مميز خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة أنه قد رحب من قبل برحيل حمزة المثلوثي.

وأعلن أيضا عن حاجته لضم ظهير أيسر مميز لتدعيم الجهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

والزمالك يستعد لمواجهة البنك الأهلي

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من المسابقة على ستاد القاهرة الدولي.

وسيختتم الفريق تدريباته في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب النادي بميت عقبة، وبعد الانتهاء من المران سيعلن الجهاز الفني عن القائمة للدخول في معسكر مغلق والمبيت حتى موعد المباراة.