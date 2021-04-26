حالة تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة إشبيلية وغرناطة بالدوري الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر -

حالة تحكيمية مثيرة للجدل شهدتها مباراة إشبيلية وغرناطة، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وكان حكم اللقاء ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا قد احتسب 4 دقائق كوقت بدل ضائع، لكنه أطلق صافرة نهاية المباراة بعد 3 دقائق، ليغادر لاعبو إشبيلية وغرناطة، ملعب رامون سانشيز بيزخوان إلى غرف ملابس، قبل أن يقرر الحكم إكمال المباراة، حيث طالب اللاعبين باللعب لمدة دقيقة واحدة.

وبالفعل، أكمل لاعبو الفريقين دقيقة على أرض الملعب، قبل أن يعلن بينغوتيسيا نهاية المباراة، بفوز إشبيلية 2/1.

وتقدم إشبيلية عن طريق لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 16، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، عزز لوكاس أوكامبوس، تقدم إشبيلية في الدقيقة 53، في حين سجل روبرتو سولدادو، هدف غرناطة الوحيد، من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 70 نقطة في المركز الرابع، مقابل 42 نقطة لغرناطة في المركز الثامن.