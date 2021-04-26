جنوب إفريقيا تراوغ الأهلي وتفتح باب التتفاوض مع موسيماني.. والأهلي يرد

الشارقة - اميمة ياسر - ظهرت منذ أيام الحديث عن مفاوضات منتخب جنوب أفريقيا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي.

وكان الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم قد قرر إقالة موليفي نتسيكي من منصبه كمدير فني للمنتخب الجنوب أفريقي في مارس/آذار الماضي، عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

وربطت العديد من التقارير منتخب "البافانا بافانا" بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة.

بدوره، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ملتزم بعقده ولم يتحدث مع أحد من قريب أو بعيد بشأن الرحيل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم، إن كل ما يعلمه جيدا أن موسيماني ملتزم بعقده ولم يتحدث مع أحد بشأن رحيله ولم يتم طرح الأمر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويأتي تعليق عبدالحفيظ بعدما دخل مسؤولو الكرة في جنوب أفريقيا في مفاوضات مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من أجل الرحيل عن الأهلي وتولي منصب المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، إلا أن موسيماني رفض وفضل الاستمرار في الأهلي.

وأوضح أن الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الأهم أن يكون الفريق في حالته يوم المباراة.

عبدالحفيظ يتحدث عن صفقات الأهلي الجديدة والراحلين

وأشار إلى أن النظر في أي عروض تخص رحيل أي لاعب يتم نهاية الموسم، مؤكدا أن تلقي العروض أمر جيد وليس سيئا للفريق.

وأكد أن الحديث عن صفقات جديدة أمر سابق لأوانه، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة في الفترة القادمة.

عبدالحفيظ يهنئ فريق كرة اليد

ووجه عبد الحفيظ التهنئة لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بمناسبة التتويج بلقب كأس مصر، موضحا أنه يسعد بأي بطولة يحققها كيان الأهلي.

ونجح فريق الأهلي لكرة اليد في الفوز على الزمالك، في نهائي كأس مصر لكرة اليد بنتيجة 26-23 في المباراة الساخنة التي أقيمت بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وثأر النادي الأهلي لهزيمته من الزمالك في بطولة الدوري المصري لكرة اليد مؤخرًا، والتي توج بها الفريق الأبيض بعدما استطاع الفوز بنتيجة 18-17.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس مفاوضات مسئولي جنوب أفريقيا، مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لتولي مهمة تدريب منتخب البافانا بافانا.

وقال «شوبير» خلال حديثه عبر برنامج «ملعب أون تايم»، إن وزير الشباب والرياضة الجنوب أفريقي أجرى اتصالا مع موسيماني لإقناعه بتدريب المنتخب وطلب منه تلبية نداء الوطن والعودة لمنصبه السابق كمدرب لمنتخب البافانا بافانا، لكن مدرب الأهلي فضل الاستمرار مع الفريق الأحمر.

وأوضح «شوبير»، أن موسيماني أخبر وزير الشباب والرياضة في جنوب أفريقيا، أنه سعيد في النادي الأهلي ويريد إكمال تجربته في مصر، مشيراً إلى أن هناك مسئولا أكبر سيتدخل لإقناع موسيماني خلال الفترة المقبلة، بالموافقة على تدريب منتخب بلاده، وسيجري معه اتصال هاتفي يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد «شوبير» أن إدارة النادي الأهلي سعيدة ومقتنعة بالمدرب الجنوب إفريقي، وترغب في أن يستكمل عقده مع الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن للتعاقد معه من جانب جنوب أفريقيا.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الجمراء، بوجود ضغوطات تمارس عليه من جانب العديد من مسئولي الرياضة جنوب أفريقيا، خلال الفترة الأخيرة للعودة لتدريب منتخب بلاده، بعد فشل البافانا بافانا فى الصعود إلي بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر إقامتها بالكاميرون.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت» أن بيتسو موسيماني أبلغ محمود الخطيب بكافة الضغوطات التي تمارس عليه، وأضاف أن رغبة بيتسو موسيماني هي البقاء في صفوف الفريق المصري، ومواصلة تجربته في الكرة المصرية، لاستكمال مشروعه مع القلعة الحمراء نحو مزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.