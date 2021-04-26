أول رد من الأهلي على رحيل موسيماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

رد النادي الأهلي على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وصول طلب رسمي من اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم لتولي المدير الفني للأحمر، بيتسو موسيماني، مهمة تدريب منتخب جنوب إفريقيا.

ونفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم" ونقلتها صحيفة "اليوم السابع"، وصول أي مخاطبات رسمية بشأن تعاقد موسمياني مع اتحاد الكرة الجنوب أفريقى لتولى تدريب منتخب بلاده.

وأوضح عبدالحفيظ أن موسيماني عندما طرح الموضوع على إدارة الأهلي أكد التزامه مع النادي، وأنه ملتزم بتعاقده مع القلعة الحمراء حتى هذه اللحظة.

وفى السياق ذاته، قالت الصحيفة إن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ترى أن رحيل موسيمانى في التوقيت الحالي سيكون له أضرار كثيرة على الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشددت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، على أنه من الأفضل والمهم إسدال الستار على عرض منتخب جنوب أفريقيا لموسيمانى وإغلاق هذا الملف ببقاء المدرب مع الأهلي.

وأكدت اللجنة أن رحيل موسيمانى لتدريب منتخب جنوب أفريقيا سيترك فراغاً كبيراً في الأهلي، لاسيما أن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات مهمة ومُتتالية للفريق على جميع الأصعدة المحلية والقارية.

وتأتي رؤية لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بشأن مستقبل المدير الفنى للفريق في توقيت تتزايد فيه الأنباء والتقارير الواردة من جنوب أفريقيا حول ضغوط يُمارسها اتحاد الكرة فى جنوب أفريقيا ووزير الرياضة هناك من أجل إقناع موسيماني بتدرب منتخب البافانا بافانا "جنوب أفريقيا".

ورغم تمسك موسيمانى بالبقاء مع الأهلي لرغبته في استمرار "التجربة الأهلاوية" التي تُحقق نجاحات مُتتالية حتى الآن، إلا أن الضغوط تتوالى على بيتسو موسيماني لتدريب منتخب بلاده الفترة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلامية أن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم يفاضل بين موسيماني والبرتغالي كيروش، المدير الفنى الأسبق لجنوب أفريقيا وريال مدريد ومنتخب كولومبيا وثلاثة مدربين آخرين على تدريب المنتخب الوطني، لخلافة المدرب السابق موليفي نتسيكي الذى تم إقالته من منصبه شهر مارس الماضي، بعد الفشل فى التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ونجح موسيمانى في تحقيق نتائج جيدة مع الأهلي منذ توليه المسئولية فى أكتوبر الماضى حيث قاد المارد الأحمر لحصد بطولة أفريقيا على حساب الزمالك وكاس مصر وبرونزية مونديال الأندية وصعد لربع نهائى دورى الأبطال من النسخة الحالية لبطولة أفريقيا.