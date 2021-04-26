شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلجأ الأهلى لمدرب وطنى حال رحيل موسيمانى لإنقاذ الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تلقى الأهلي اتصالات ودية من الاتحاد الجنوب أفريقي خلال الساعات الماضية، للاستفسار عن موقف النادي من انتقال الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة لتدريب منتخب بلاده ليثير أزمة داخل صفوف القلعة الحمراء.

ويمارس مسئولو الرياضة في جنوب أفريقيا ضغوطًا على بيتسو موسيماني، المدير الفني، من أجل إقناعه بتولي تدريب منتخب بلاده في الفترة المقبلة، في ظل بحث الاتحاد الجنوب افريقي عن مدير فني جديد لتدريب منتخب الأولاد.

موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر من العام الماضي، ونجح في قيادة المارد الأحمر للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، ثم الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء كما يسير بخطى ثابتة على صعيد الحفاظ على لقب الدوري الذى يمتلكه الاهلى خمسة مواسم متتالية بالإضافة لنجاحه في قيادة حامل اللقب للصعود لدور الثمانية من دوري الأبطال الأفريقى بالنسخة الجارية.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن مسئولي الاتحاد الجنوب أفريقي ووزير الرياضة الجنوب أفريقي تواصلوا مع موسيماني من أجل إقناعه بقبول عرض تدريب منتخب بلاده، باعتباره أبرز الأسماء المرشحة لتدريب منتخب الأولاد، وطالبوه بالاعتذار عن الاستمرار مع الفريق الأحمر، ولكن المدرب الجنوب إفريقي لم يحسم موقفه من العرض حتى الآن.

موسيماني لم يحسم مصيره حتى الآن، سواء بقبول العرض أو رفضه وإعلان استمراره في تجربته مع الأهلي، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي اجتماعا مع موسيماني؛ لمعرفة موقفه من البقاء أو الرحيل لقبول عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا خلال الـ48 ساعة القادمة.

إدارة الأهلي متمسكة ببقاء موسيماني واستكمال مشواره مع النادي، ولا توجد نية للتفريط فيه نهائيا، خاصة أنه يسير بخطى ثابتة مع الفريق الأحمر، سواء في البطولة الأفريقية أو الدوري المصري ولكن حال تزايد الضغوط على الاهلى وعلى المدرب ووجوب فك العلاقة بين الطرفين فقد تلجأ إدارة المارد الأحمر لتعيين مدرب وطنى بديلا لموسيمانى خاصة أن المغامرة بتعيين مدرب أجنبى وسط الموسم غير مأمونة العواقب في ظل عدم درايته بالفريق وارتباط الاهلى بمباريات حاسمة سواء على الصعيد المحلى أو الافريقى لدرجة أن الفريق يلعب كل 48 ساعة وهى طريقة لاتمنح أي مدرب أجنبى فرصة للتعرف على الفريق ووضع خططه الجديدة.