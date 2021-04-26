شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (14).. الزمالك يكتسح أورلاندو "رايح جاي" بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية فى شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات فى المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التى أقيمت فى هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التى تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة فى أذهانها لسنوات طويلة.

وفى هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروى للكرة المصرية فى رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:

الزمالك يكتسح أورلاندو "رايح جاي" فى بالكونفدرالية

الزمالك حقق انتصارين مدويين خارج ملعبه خلال مشواره القارى فى السنوات الأخيرة، الأول استطاع خلاله تحقيق «ريمونتادا» رائعة فى مواجهة أورلاندو الجنوب أفريقى وتحويل التأخر بهدف لانتصار بثنائية حملت توقيع معروف يوسف ومصطفى فتحى بمنافسات الكونفدرالية 2015، وأكمل باسم مرسى مسلسل انتصارات رمضان خارج الديار لأبناء ميت عقبة بتسجيل هدف ثمين جنى به فريقه النقاط الثلاث فى مواجهة إنيمبا النيجيرى بمجموعات دورى الأبطال نسخة 2016.

ففى فى الحادى عشر من يوليو عام 2015 التقى الزمالك مع فريق أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا باستاد مبومبيلا بمدينة نيسلبروت فى الجولة الثانية بدور المجموعات فى بطولة الكونفيدرالية وأدار المباراة الحكم برناردكاميل من سيشل وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى 6 نقاط .

جاءت الأهداف الثلاثة فى آخر 22 دقيقة حيث تقدم ماجورو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 68 ثم تعادل معروف يوسف للزمالك فى الدقيقة 72 وقبل نهاية المباراة بست دقائق سجل البديل مصطفى فتحى هدف الفوز للزمالك .

مثل الزمالك : أحمد الشناوى وحمادة طلبة ومحمد كوفى وعلى جبر وأحمد سمير وأحمد عيد عبد الملك " مصطفى فتحى ق 62 " وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وأيمن حفنى " طارق حامد ق 79 " وباسم مرسى " خالد قمر ق 87 " .