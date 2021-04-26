شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: الأهلى لم يظلمنى.. وانضمامى للزمالك "مستحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، إنه لم يتعرض للظلم خلال فترة تواجده بصفوف النادى الأهلى، مؤكدا أن قرار رحيله عن القلعة الحمراء نابع من محض إرادته الشخصية، وغير نادما عليه.

أكد صالح جمعة فى تصريحات تليفزيونية أنه من أكثر اللاعبين الذين حصلوا على فرص داخل القلعة الحمراء، مضيفا: "لم أُظلم فى الأهلى وأنا أكثر من حصل على فرص هناك، لم يسبق أن أتيحت لاعب، وكذلك لن تحدث مع أى فرد مستقبلًا".

وتحدث صالح جمعة عن مسألة رحيل رمضان صبحى عن الأهلى قائلا: "لو بيراميدز قدم لى عرض رمضان صبحى وأنا لاعبًا فى الأهلى لن أوافق لأننى كنت متواجداً فى النادى، وأعرف جيدًا ما عرضوه عليه".

وعن إمكانية انضمامه للزمالك قال: "من المستحيل أن ألعب فى الزمالك.. الزمالك فاوضنى كثيرًا، ذلك حدث أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية وكنت قريبًا من الانتقال بالفعل، لكن حاليًا لا يوجد سوى أحاديث شفهية".

أكمل: "أرتاح من الضغوط فى سيراميكا وأحصل على هدنة، نادى محترم جدًا وإمكانياته جيدة ويضم لاعبين مميزين، وبعد موسم أن شاء الله سأتواجد فى نادٍ أكبر".

واختتم معلقًا علن إمكانية انضمامه لمنتخب مصر: "مع حسام البدرى الأمور قريبة إذا استمريت على نفس الاداء فى المباريات المقبلة مع سيراميكا أعتقد سأكون متواجد فى المعسكر المقبل، لا يوجد تواصل مع حسام البدرى، ولكن أنا على تواصل معهم قبل تدريبهم لمنتخب مصر سواء سيد معوض أو البدري".