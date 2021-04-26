متحدث الزمالك: التحكيم "هيشتغل" عندما تشتعل المنافسة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن التحكيم في بطولة الدوري سيبدأ عمله عندما تشتعل المنافسة في البطولة، مشيراً إلى أنه يتمنى رؤية رمضان صبحي لاعب بيراميدز في القلعة البيضاء.

وقال الدردير في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "أتمنى أن أرى رمضان صبحي في نادي الزمالك، لأنه لاعب موهبة".

وأضاف: "رمضان لم يهرب من الأهلي مثلما فعل كهربا، وكهربا لن يدخل نادي الزمالك مجدداً".

وعن تأجيل لقاء القمة: "هناك تسريبات خرجت بأن الأهلي يريد تأجيل لقاء الزمالك، ورئيس اتحاد الكرة قال هذا الكلام بنفسه، ولا يوجد شيء في الزمالك أنه رافض، ولكن الزمالك يقول أنه يريد احترام جدول الدوري، لأننا نريد أن ينتهي الدوري بسرعة، والمشاكل التي تحدث بسبب التأجيلات"

واختتم متحدث الزمالك: "التحكيم هو قصة كل موسم، ولم أسمع بأن يكون التحكيم في صالح الزمالك، والمنافسة لم تبدأ بعد ولكن عندما تشتعل المنافسة، التحكيم هيشتغل".