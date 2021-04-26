صالح جمعة يتحدث عن.. رحيله من الأهلي.. انتقاله للزمالك.. وماذا لو طلبه بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أن رحيله عن النادي الأهلي كان قرارًا منه شخصيًا، لافتُا إلى استحالة انتقاله إلى صفوف الزمالك، على حد وصفه.

وأشار جمعة في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه ما كان لينتقل إلى نادي بيراميدز إذا عٌرض عليه نفس العرض الذي تقدم به الأخير لضم رمضان صبحي.

وقال صالح: "لم أحزن للرحيل عن الأهلي، لقد كان قراري وليس قرار أي شخص آخر، وإدارة النادي تعلم ذلك وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة".

وأكمل: "لم أُظلم في الأهلي وأنا أكثر من حصل على فرص هناك، حصلت على فرص لم يسبق أن حصل عليها أي لاعب ولن يحصل عليها أي فرد مستقبلًا".

وأضاف: "كنت أتمنى اللعب في بوروسيا دورتموند، وسبق لي أن قمت بخوض تجربة معايشة هناك".

وأردف: "لو بيراميدز عرض عليّ ما عرضه على رمضان صبحي وأنا لاعبًا في الأهلي فلما وافقت على الانتقال، كنت متواجد في النادي وأعرف جيدًا ما عرضوه عليه".

وعن إمكانية الانتقال إلى الزمالك، فقال صالح: "مستحيل، نعم أخي يلعب هناك ولكن في الملعب أنا لا أعرفه نهائيًا".

وأوضح: "الزمالك فاوضني كثيرًا، ذلك حدث أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية أثناء تواجد مرتضى منصور وكنت قريبًا من الانتقال بالفعل، لكن حاليًا لا يوجد سوى أحاديث شفهية".

واختتم: "عمرو السولية هو أفضل لاعب في مصر حاليًا، وحمدي فتحي لا يأخذ حقه بشكل كامل، أما إبراهيم عادل فهو أفضل لاعب صاعد خلال الفترة الماضية، وأفشة هو الأفضل في مركزي حاليًا".