غريب: 30 يونيو الموعد النهائي لإعلان قائمة المنتخب الأولمبي.. وننتظر رد ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن جميع المنتخبات في أولمبياد طوكيو ستكون على مستوي عالي ، مشيرًا إلى أن منتخب مصر سيلعب في محفل عالمي ويملك مجموعة مميزة وخاض اعداد حتى الآن جيد.

وأضاف غريب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" نتواصل بشكل دائم مع اللاعبين والجميع ينتظر هذا الحدث وبعض اللاعبين تركوا أماكن بها أموال من أجل المشاركة".

وتابع:" متحمسون لخوض منافسات طوكيو بعد إعلان القرعة ومستعدون للبطولة، وسنشارك في ثاني أكبر محفل عالمي بعد كأس العالم ومن المتوقع أن تكون المنتخبات على مستوى عالي".

وأكمل:" سنسافر إلى أولمبياد طوكيو بـ 18 لاعبا ومعهم 4 لاعبين بدلاء، و 30 يونيو الموعد النهائي لإعلان قائمة المنتخب الأولمبي".

واستطرد:" اللاعبين الذين يشاركون مع المنتخب الأول مثل مصطفى محمد ورمضان صبحي لن ينضموا إلا في 5 يوليو، ووضعت 14 لاعبا من اللاعبين الكبار ضمن القائمة المبدئية وسأختار منهم 3 لاعبين".

وأوضح، أن محمد صلاح لاعب مهم وسيضيف للمنتخب الأولمبي الكثير في حال تواجده، مؤكدًا أنه أرسل خطابا رسميًا لنادي ليفربول يتضمن كل كبيرة وصغيرة تخص الأولمبياد وتواجد صلاح معهم بالمواعيد وأماكن التدريبات والمباريات.

وأتم تصريحات:" ليفربول ارسل لنا خطابًا يفيد بأنهم يدرسون قرار مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو".