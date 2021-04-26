"50 ألف مشجع".. مصدر بالأهلي يكشف سعة الملعب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، سعة ملعب الأهلي والمقرر إقامته في الشيخ زايد.

المصدر قال في تصريحات عبر "الخليج 365" أن استاد الأهلي الجديد سيكون بسعة 50 ألف مشجع في المرحلة الأولى.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن هناك بند يتيح للأهلي مع شركة استادات فسخ عقد حق الانتفاع بالتراضي بشأن استاد السلام.

وأشار المصدر، إلى أن فريق الأهلي سيخوض مبارياته حتى الآن على ملعب "we الأهلي السلام" حتى بناء الاستاد الجديد والحصول على موافقات خوض المباريات.

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا في الساعات القليلة الماضية يعلن من خلاله الحصول على الموفقات بشأن بناء الملعب الجديد حيث سيتم وضع حجر الأساس في بداية مايو المقبل.