شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يكشف موقف رحيل أسامة نبيه وأزمته مع كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواجد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الفريق الحالي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له مساء اليوم باستاد القاهرة، والمؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم المدرب العام للزمالك في المعسكر مع باقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين استعدادا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي ليؤكد أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية حول رحيل أسامة نبيه عن الجهاز الفني.

وكان الزمالك اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم.