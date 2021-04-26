شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. الأبيض بطل أول نسخة لكأس مصر موسم 1921-1922 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات ، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة أول بطولة لكأس مصر يحققها النادى الأبيض وهى كانت النسخة الأولى من البطولة وأقيمت موسم 1921-1922..

أقيمت أول نسخة لبطولة كأس مصر من 4 أدوار وبمشاركة 11 فريقا هى الزمالك والأهلى والاتحاد السكندرى والترسانة والسكة الحديد والعباسية والاتحاد السكندرى وموظفى الحكومة "النادى الأوليمبي" والحديث.

قبل انطلاق الدور الأول أقيمت قرعة لتأهل 5 فرق مباشرة للدور التالى دون لعب وأسفرت عن تأهل كلًا من السكة والعباسية والاتحاد السكندرى وموظفى الحكومة "النادى الأوليمبي" والحديث بالقرعة، بينما لعبت باقى الفرق مباريات الدور الأول بشكل طبيعى.

وحسم الزمالك اللقب بعد الفوز فى الدور الأول على الترسانة بنتيجة 4-0 ثم الفوز على موظفى الحكومة "النادى الأوليمبي" بنتيجة 3-0 وفى نصف النهائى الفوز على فريق المدارس بنتيجة 3-0 وفى المباراة النهائية الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 5-0.

وكان الزمالك أقوى فرق البطولة بدون منازع بعدما نجح فى الحفاظ على نظافة شباكة طوال المباريات وكذلك تسجيله 15 هدفا فى 4 مباريات فقط.