شكرا لقرائتكم خبر عن غريب: 50 لاعبا بمعسكر المنتخب الأولمبي.. وإعلان القائمة النهائية في 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مجموعة الفراعنة في الأولمبياد صعبة على الجميع، سواء الأرجنتين أو إسبانيا أو أستراليا أو مصر، وليست علينا فقط، ومعيارنا العدالة في الاختيارات للاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "سأسافر الأولمبياد بقائمة قوامها 18 لاعبا فقط و4 بدلاء، منهم حارس مرمى، وأنوي ضم 50 لاعبا لمعسكر المنتخب الأولمبي القادم، استعدادا للمشاركة في الأولمبياد، منهم الثلاثة الكبار، بواقع 4 لاعبين في كل مركز".

وأضاف: "30 يونيو هو آخر موعد للإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في أولمبياد طوكيو والمعسكر النهائي يبدأ 5 يوليو وسيشهد ضم اللاعبين الكبار"، وكشف أن 14 لاعبا مرشحين من الكبار، للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو، على أن يتم اختيار 3 لاعبين منهم للتواجد في الأولمبياد.

وتابع: "أرسلنا خطابا إلى ليفربول بعد مباراة جزر القمر، لإبلاغه برغبتنا في ضم صلاح؛ للمشاركة في الأولمبياد، تضمّن كل معلومة يحتاجها ليفربول عن المنتخب من مواعيد التدريب والإقامة وموعد أول تدريب، وكل ما يحتاجه ليفربول، وكان ردهم أنهم يدرسون الموقف وقرار ليفربول هو القرار المهم".

وأردف: "أول يوم لنا في طوكيو يوم 16 يوليو، ونخوض أول تدريب في الخامسة والنصف بتوقيت اليابان".

واختتم: "تواصلت مع مصطفى محمد هاتفيا، واللاعب كان حريصا على معرفة برنامج المنتخب الأولمبي خلال المشاركة في الأولمبياد، من خلال إطلاع نادي جالاتا سراي التركي بالبرنامج".