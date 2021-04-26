شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. ثنائية الصقر وشادى فى القطن تعلن التتويج بلقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 114 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

فى 16 نوفمبر 2008 توج الأهلى بطلاً لأفريقيا للمرة السادسة فى تاريخه، بعد التعادل مع القطن الكاميرونى بهدفين لكل منهما فى مدينة جاروا الكاميرونية، صعد الأهلى على رأس مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة على حساب ديناموز هرارى صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط، ليلاقى الأهلى أنيمبا النيجيرى، ويتعادل معه فى الخارج، ويفوز عليه فى القاهرة بهدف نظيف.

وفى المباراة النهائية استقبل الأهلى القطن الكاميرونى فى القاهرة وفاز عليه 2-0، سجل الثنائية وائل جمعة وفلافيو وتعادل معه فى الكاميرون بهدفين لمثلهما تحت القيادة الفنية للبرتغالى مانويل جوزيه، سجل هدفى المارد الأحمر أحمد حسن وشادى محمد.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.