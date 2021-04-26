شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور من مكتبه: «مكانش فيه نقطة مايه في جسمي.. وجالي جفاف كامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مقطع فيديو من داخل مكتب المحاماه الخاص به، روى فيه تفاصيل حالته الصحية عقب الأزمة المرضية التي تعرض لها أوائل الشهر الجاري، موجها الشكر لكل من اطمئن عليه وكذا للطبيب المعالج له خلال تلك الفترة.

وقال مرتضى منصور في الفيديو إنه «لم يكن يعاني من مرض السكر أو الضغط ولكنه فوجئ بتدهور في حالته الصحية ووصول السكر في دمه إلى ٥٥٠ وإصابته بجفاف شديد في الجسم، وفشل الأطباء في إيجاد أوردة لحقنه بالعقاقير اللازمة لعلاجه».