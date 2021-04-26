شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشكر عضو مجلس إدارة الأهلي: «سأل عليّ وأنا تعبان ورموز الزمالك لأ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالشكر لخالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين الصندوق.
وقال مرتضى خلال فيديو عبر حسابه بـ«يوتيوب»: «تخيلوا إن خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي سأل عليا.. اتصل بيا وأنا تعبان ورموز الزمالك لأ».
وأكمل: «أشكر محمد عمارة نجم الأهلي السابق أيضا قام بالاتصال بي والاطمئنان على صحتي».
وأنهى حديثه: «أشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية الذين اطمئنوا عليّ في وعكتي».