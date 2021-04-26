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مرتضى منصور يشكر عضو مجلس إدارة الأهلي: «سأل عليّ وأنا تعبان ورموز الزمالك لأ»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالشكر لخالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين الصندوق.

وقال مرتضى خلال فيديو عبر حسابه بـ«يوتيوب»: «تخيلوا إن خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة الأهلي سأل عليا.. اتصل بيا وأنا تعبان ورموز الزمالك لأ».

وأكمل: «أشكر محمد عمارة نجم الأهلي السابق أيضا قام بالاتصال بي والاطمئنان على صحتي».

وأنهى حديثه: «أشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية الذين اطمئنوا عليّ في وعكتي».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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