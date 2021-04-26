مرتضى منصور يشكر عضو مجلس إدارة الأهلي: «سأل عليّ وأنا تعبان ورموز الزمالك لأ»

وأنهى حديثه: «أشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية الذين اطمئنوا عليّ في وعكتي».

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالشكر لخالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين الصندوق.

محمد العمدة

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