شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «أنا ممنوع من قناة الزمالك.. وطارق يحيى وفاروق جعفر مسألوش عليّ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لام مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على الثنائي طارق يحيى وفاروق جعفر، لعدم مساندتهما له في أزمته الصحية.

وقال مرتضى من خلال فيديو عبر حسابه في «يوتيوب»: «طارق يحيى لم يسأل عليّ في أزمتي الصحية بعدما جعلته إعلاميا في قناة الزمالك».

وواصل: «كذلك فاروق جعفر الذي يحصل على 300 ألف جنيه من القناة لم يساندني في أزمتي الصحية، والأمر ينطبق أيضا على شريف الفار عضوة المجلس وأحمد عبدالحليم نجم الفريق السابق وباقي رموز النادي الذي كرمتهم معنويا وماديا».

وأضاف: «أحمد الكاس كان يجري بي اتصالا يوميا، كذلك محمد عمارة نجم الأهلي السابق كان يتواصل مع أمير نجلي للاطمئنان على صحتي».

وأكمل: «أنا ممنوع من إجراء مداخلات في قناة الزمالك».

وأنهى تصريحاته: «4 محترمين فقط من أبناء الزمالك اتصلوا بي خلال وعكتي الصحية هم: عبدالحميد بسيوني ومحمد صلاح وطارق مصطفى وسامي الشيشيني».