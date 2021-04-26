سعد سمير يجري تدريبات بدنية واستشفائية في مران الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يجري تدريبات بدنية واستشفائية في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة تدريبات استشفائية وبدنية في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
واكتفى سعد سمير، مدافع الفريق، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد له من الجهاز الفني بعد مشاركته في مباراة الفريق أمام إنبي أمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.