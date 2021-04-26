شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يجري تدريبات بدنية واستشفائية في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة تدريبات استشفائية وبدنية في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى سعد سمير، مدافع الفريق، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد له من الجهاز الفني بعد مشاركته في مباراة الفريق أمام إنبي أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.