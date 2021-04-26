شكرا لقرائتكم خبر رومينيجه: دوري السوبر الأوروبي طلقة تحذيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه أن مشروع دوري السوبر الأوروبي فشل، رغم تشبث بعض الأندية به.

وقال رومينيجه لصحيفة «بيلد ام سونتاج» أمس «الفكرة انتهت بكل تأكيد، كانت طلقة تحذيرية».

وأشار إلى أنه «ربما شيء جيد» أن خطط البطولة الجديدة المنفصلة سببت احتجاجات واسعة في عالم كرة القدم.

وأوضح أن رجال الأعمال الذين يديريون بعض الأندية التي شاركت في خطط إطلاق دوري السوبر الأوروبي يفهمون الآن أن «كرة القدم تعمل بشكل مختلف بعض الشيء عن الأعمال التجارية».

وقوبل الإعلان عن الدوري الجديد بردود فعل مناهضة على نطاق واسع لتبدأ خطط إطلاق البطولة الجديدة في التحطم قبل أن تعلن 9 أندية تباعا الانسحاب من ملف البطولة.

ولم تعلن أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة حتى الآن عن انسحابها من المشروع، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الريال، فلورنتينو بيريز أن الأندية وقعت عقودا ملزمة.

ولم يشارك بايرن ميونخ مطلقا في مشروع دوري السوبر، مفضلا تأييد تعديلات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لدوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32 فريقا حيث يخوض كل فريق 10مباريات بدور المجموعات بدلا من ست.

ودافع رومينيجه عن تعديلات دوري الأبطال، مشيرا إلى أنها حققت تماما المحصلة العكسية لدوري السوبر الأوروبي، مضيفا «سيكون الأمر أصعب كثيرا على الأندية الكبرى أن تفرض هيمنتها».