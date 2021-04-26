الإنتر يعزز صدارته ويوفنتوس يصعد للثاني

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وصعد يوفنتوس إلى المركز الثاني إثر تعادله مع فيورنتينا 1 / 1 بينما تغلب أودينيزي على بينفينتو 4 / 2 في مباراة أخرى جرت أمس بالمرحلة نفسها.
وحسم إنتر ميلان مباراته أمام هيلاس فيرونا بهدف وحيد سجله ماتيو دارميان في الدقيقة الـ76 .
وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى الـ79 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام يوفنتوس وميلان الذي يمكنه الانفراد مجددا بالمركز الثاني عبر مباراته المقررة أمام لاتسيو اليوم.
وقفز يوفنتوس إلى المركز الثاني إثر تعادله 1 / 1 مع فيورنتينا الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ14.
وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة الـ29 من ضربة جزاء، ثم تعادل يوفنتوس بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة الـ46 .
وواصل بينفينتو مسلسل ترنحه في الدوري وسقط في فخ الهزيمة 2 / 4 أمام ضيفه أودينيزي ليظل في دائرة المرشحين للهبوط.
وتجمد رصيد بينفينتو عند 31 نقطة في المركز الـ17 بفارق الأهداف فقط خلف تورينو وبفارق 3 نقاط عن كالياري صاحب المركز الـ18.
ورفع أودينيزي رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ11.
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