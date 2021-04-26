جريزمان ينقذ برشلونة من فخ فياريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل برشلونة مطاردة فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2 / 1 على مضيفه فياريال أمس في المرحلة الـ32 من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز خيتافي على مضيفه هويسكا 2 /0.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والثامن في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، إلى 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منافسه العتيد ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي خاض 33 مباراة، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي نال خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 49 نقطة في المركز السابع.

وبادر فياريال بالتسجيل عبر لاعبه النيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقة الـ26، لكن سرعان ما أدرك برشلونة التعادل عن طريق نجمه أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ28، قبل أن يعود اللاعب الفرنسي نفسه لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الـ35.

واضطر فياريال للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مانو تريجيروس في الدقيقة الـ65.

وعلى عكس سير اللعب، افتتح فياريال التسجيل عن طريق سامويل شوكويزي في الدقيقة الـ26، حيث تابع اللاعب النيجيري تمريرة بينية من باو توريس، لينطلق بالكرة مراوغا ألبا، ثم مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الذي خرج لملاقاته، ليسدد بعدها الكرة داخل الشباك.

لم يهنأ فياريال بتقدمه سوى دقيقتين، حيث جاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق جريزمان في الدقيقة الـ28. وتلقى جريزمان تمريرة بينية من أوسكار مينجويزا، لينطلق بالكرة بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها لاعبو فياريال، حتى وصل للناحية اليمنى من منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة ساقطة (لوب) خلف أسينخو، الذي خرج لملاقاته، واضعا داخل الشباك.

كثف برشلونة من هجماته عقب هدف التعادل وضغط بشدة على دفاع فياريال ليضيف جريزمان الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ35 بعد أن استغل جريزمان هفوة قاتلة من مدافع فياريال خوان فويث، الذي أرسل إليه تمريرة خاطئة ليسدد النجم الفرنسي بكل سهولة مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار أسينخو داخل الشباك.