السيتي بطل رابطة المحترفين للمرة الرابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه 1/ 0 على توتنهام أمس في المباراة النهائية للبطولة على استاد ويمبلي في لندن.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة، حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجا باللقب، كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بلقب البطولة في 4 نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية من موسم 1980 / 1981 إلى موسم 1983 / 1984 قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخ البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما سجل إيمريك لابورت هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 82.