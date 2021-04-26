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السيتي بطل رابطة المحترفين للمرة الرابعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه 1/ 0 على توتنهام أمس في المباراة النهائية للبطولة على استاد ويمبلي في لندن.

وعادل مانشستر سيتي بهذا رقمين قياسيين في البطولة، حيث اقتسم مع صدارة أكثر الفرق تتويجا باللقب، كما أصبح ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بلقب البطولة في 4 نسخ متتالية.

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية من موسم 1980 / 1981 إلى موسم 1983 / 1984 قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخ البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما سجل إيمريك لابورت هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 82.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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