شكرا لقرائتكم خبر نقطة تفصل أياكس عن لقب الدوري الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق أياكس منطقيا لقب الدوري الهولندي لكرة القدم في الموسم الحالي بفوزه الثمين 2 / 0 على ألكمار أمس في المرحلة الـ30 من المسابقة.

وواصل أياكس انطلاقته الرائعة في المسابقة ووضع أكثر من قدم على منصة التتويج باللقب، حيث رفع رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام منافسه المباشر آيندهوفن وذلك قبل آخر 4 مراحل من المسابقة.

ومع الفارق الهائل في الأهداف الذي يتفوق به أياكس أيضا، توج أياكس بلقب المسابقة منطقيا وأصبح الفريق بحاجة لنقطة واحدة فقط من مبارياته الأربع المتبقية ليتوج باللقب رسميا.