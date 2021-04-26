شكرا لقرائتكم خبر نقطة تفصل أياكس عن لقب الدوري الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وواصل أياكس انطلاقته الرائعة في المسابقة ووضع أكثر من قدم على منصة التتويج باللقب، حيث رفع رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام منافسه المباشر آيندهوفن وذلك قبل آخر 4 مراحل من المسابقة.
ومع الفارق الهائل في الأهداف الذي يتفوق به أياكس أيضا، توج أياكس بلقب المسابقة منطقيا وأصبح الفريق بحاجة لنقطة واحدة فقط من مبارياته الأربع المتبقية ليتوج باللقب رسميا.
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