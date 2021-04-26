لايبزج يؤجل تتويج بايرن

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وارتفع رصيد لايبزج إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر الذي تأجل تتويجه باللقب.
ويحتاج بايرن إلى 3 نقاط في مبارياته الثلاث المتبقية للاحتفاظ باللقب رسميا للموسم التاسع على التوالي، دون النظر لنتائج لايبزج، وربما يحصل على البطولة حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة المقبلة يوم 8 مايو المقبل.
وافتتح أمادو هايدارا التسجيل في الدقيقة 46، فيما تكفل إيميل فورسبيرج بالهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.
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