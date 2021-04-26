شكرا لقرائتكم خبر يويفا يعاقب الأندية المعلنة عن دوري السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين أن الأندية الـ12 التي حاولت تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي المنفصلة ستعاقب على أفعالها.

وأعلنت أندية أرسنال وتشيلسي وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزية وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانية ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان الإيطالية، الأسبوع الماضي عزمها إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي المنافسة لدوري أبطال أوروبا.

واستقال العديد من أعضاء مجالس إدارة الأندية الـ12 من مناصبهم في رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) التي يسيطر عليها يويفا لتبدأ خطط إطلاق البطولة الجديدة في التحطم قبل أن تعلن الأندية تباعا الانسحاب من ملف البطولة.

وبحسب وكالة أنباء «بي ايه ميديا» البريطانية فإن سفيرين أكد أن العقوبات بحق الأندية الإنجليزية الستة ستكون مخففة، نظرا لأنها كانت أول المنسحبين من البطولة، مشددا على أن العقوبات بحق يوفنتوس وبرشلونة والريال ستكون الأكثر قسوة.

وقال سفيرين لصحيفة «ذي ميل» أمس «لنرى، الجميع سيدفع ثمن ما اقترفوه ولا يمكن أن نتظاهر بأنه لم يحدث شيء».

وأضاف «لا يمكن أن تقوم بشيء مثل هذا ثم تقول أتعرض للعقاب لأن الجميع يكرهني».

وأشار «مشاكلهم لا تتعلق بالآخرين بل بأنفسهم، ليس جيدا ما قاموا به وسنرى خلال الأيام القليلة المقبلة ما علينا فعله».

وأوضح «لكن بالنسبة لي فهناك اختلاف كبير بين الأندية الإنجليزية والأندية الستة الأخرى، فقد انسحبت أولا، اعترفوا بارتكاب أخطاء، ينبغي أن يكون لديك بعض النبل لتقول أنا مخطئ».

وأكد «لا أريد أن أتحدث عن إجراءات انضباطية لكن ينبغي أن يكون واضحا أن الجميع عليه أن يتحمل المسؤولية بطرق مختلفة».