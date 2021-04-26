مختار علي.. الحالة رقم 10 بالنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مختار علي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ناديه إلى 10 حالات، بينها 6 حالات وسط اللاعبين. وجرت المسحة الطبية أمس للفريق المشارك في دوري أبطال آسيا تمهيدا لملاقاة الوحدات الأردني اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخير بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وسبق أن أصيب 5 لاعبين في النصر بفيروس كورونا تغيبوا بسببه عن المواجهات الماضية وهم: فراس البريكان، عبدالرحمن العبيد، برادلي جونز، أسامة الخلف، عبدالعزيز العلاوي.

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