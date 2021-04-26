مصير «خليجي »25 أمام طاولة رؤساء الاتحادات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد رؤساء الاتحادات الخليجية اليوم اجتماعا افتراضيا استثنائيا لمناقشة التقرير النهائي الذي رفعته لجنة دراسة ملفات استضافة «خليجي 25» في البصرة برئاسة العماني جاسم الشكيلي.

وسيشارك في الاجتماع، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة العراقي والأمين العام محمد فرحان، ورئيس الاتحادين الخليجي والقطري لكرة القدم حمد بن خليفة، ورئيس الاتحاد الكويتي أحمد اليوسف ورئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي، ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة ورئيس الاتحاد الإماراتي راشد النعيمي ورئيس الاتحاد اليمني أحمد العيسي والأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي القطري جاسم الرميحي.

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال العراقي قام أواخر الأسبوع الماضي بجولة خليجية لدعم العراق في استضافة البطولة في عام 2022 بدأها بالكويت ومن ثم الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر، حيث قدم شرحا للخطوات التي نفذها العراقيون خلال الفترة السابقة والتعهدات بخصوص إكمال الملاحظات التي تم تأشيرها من قبل الوفد التفتيشي الخليجي ويقف في مقدمتها إنجاز ملعب الميناء الأولمبي الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج ليكون الملعب الثاني لإقامة المباريات خلال أدوار البطولة المقبلة، إلى جانب ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية الذي يستوعب أكثر من 65 ألف متفرج.

يشار إلى أن العراق نال التنظيم في النسخة الخامسة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عام 1979 بمشاركة 7 منتخبات على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.