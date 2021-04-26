النصر يتحفز لمحو صفحة الوحدات من الآسيوية

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ويتربع النصر على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بعد أن تعادل مع الوحدات نفسه، وفاز على السد وتعادل مع فولاد ثم فاز عليه.
وكان اللقاء الماضي أمام فولاد بمثابة طوق النجاة للنصر بعد التغلب عليه 2 /0 ما يجعل الفريق الإيراني يخوض مباراة قتالية أمام السد قد تكون نتيجتها في مصلحة النصر، خاصة إذا ما فاز فولاد.
ويخشى مدرب النصر، البرازيلي مانو مينيز اللعب أمام فريق يطمح لترك بصمة في البطولة على الرغم من أنه خسر أمام السد مرتين وأمام فولاد مرة، فيما تعادل مع النصر في افتتاح مباريات المجموعة.
وسيفتقد النصر خدمات المغربي نور الدين أمرابط بعد تراكم البطاقات، كما أن هناك 6 لاعبين في الفريق مهددين بالإيقاف والغياب عن المباراة الأخيرة أمام السد حال حصولهم على بطاقة صفراء اليوم، وهم: عبد الرزق حمدالله، وعلي لاجامي، وماثيوس بيتروس، وسامي النجعي، وعبد الفتاح عسيري، وعبد الله مادو.
السد وفولاد
يحتدم الصراع بين السد وفولاد عندما يصطدمان باستاد الملك فهد الدولي في مواجهة عاصفة، حيث يطمع كل منهما للظفر بنقاط المباراة لتجديد آماله في التأهل.
ويحتل السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي، وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويسعى اليوم لإبعاد فولاد، وفي الوقت نفسه، يأمل في تعثر النصر أمام الوحدات لينفرد بالصدارة ويترك المنافسة للجولة الأخيرة.
ويملك فولاد 5 نقاط في المركز الثالث، غير أن فوزه اليوم قد ينقله للمركز الثالث أو اقتسام الأول مع النصر حال تعثر الأخير أمام الوحدات.
وكسب السد، الوحدات ذهابا وإيابا وتعادل مع فولاد في مباراة لم يستغل خلالها النقص العددي بصفوف الفريق الإيراني الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مهدي بادرلو في الدقيقة الـ69، إلا أن الضربة الأكثر وجعا أتته من النصر عندما تغلب عليه 3/ 1.
محفزات تدعم النصر لكسب الوحدات
- تجاوز عقبة أخطاء المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل مع أضعف فرق المجموعة
- السعي للانفراد بصدارة المجموعة من خلال رفع الرصيد إلى 11 نقطة
- الاستمرار في نغمة الانتصارات وعدم التعرض للخسارة
- سعي المدرب لتأكيد دوره في انتصارات الفريق
- توفر بدلاء أصحاب قيمة فنية عالية (خالد الغنام وعبدالمجيد الصليهم ورائد الغامدي)
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