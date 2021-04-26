6 بطولات لعربي القدم خلال الموسم الحالي

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وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي، إذ بدأت منافساتها في لبنان عام 1963، واستمرت حتى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012 ثم توقفت.
ويشارك في النسخة العاشرة المقبلة التي تجري قرعتها غدا في العاصمة القطرية الدوحة، 23 منتخبا، وهي: منتخبات قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان.
بطولات الاتحاد العربي لموسم 2021 / 2022
- كأس العرب للمنتخبات الأولى وتقام في قطر خلال الفترة من الأول وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل
- كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وتقام في مصر خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021
- كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة وتقام في المغرب خلال الفترة من الأول إلى 17 يوليو المقبل
- كأس العرب داخل الصالات وتقام في مصر خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل
- كأس العرب للسيدات وتقام في مصر خلال الفترة من 24 أغسطس إلى السادس من سبتمبر 2021
- كأس العرب للأندية ويحدد برنامجها الزمني لاحقا
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