6 بطولات لعربي القدم خلال الموسم الحالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزاح الاتحاد العربي لكرة القدم أمس الستار عن البطولات التي سينظمها للموسم الحالي 2021 / 2022، والخاصة بالمنتخبات والأندية، من بينها بطولة كأس العرب التي تعود بشكل جديد، بعدما أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمشاركة 23 منتخبا، حيث تقام في قطر أواخر العام الحالي، حيث تجري خلال الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي، إذ بدأت منافساتها في لبنان عام 1963، واستمرت حتى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012 ثم توقفت.

ويشارك في النسخة العاشرة المقبلة التي تجري قرعتها غدا في العاصمة القطرية الدوحة، 23 منتخبا، وهي: منتخبات قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان.

بطولات الاتحاد العربي لموسم 2021 / 2022

