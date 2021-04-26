أخضر السلة يعسكر في الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة في الفترة من 25 رمضان وحتى 21 شوال، معسكرا إعداديا بمحافظة الأحساء، استعدادا للمرحلة الثالثة من التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية التي سيواجه فيها منتخب سوريا بتاريخ 2 ذو القعدة المقبل ومنتخب إيران يوم 4 من الشهر نفسه. ويشرف على المعسكر المدرب علي السنحاني الذي اختار 16 لاعبا للمعسكر.



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