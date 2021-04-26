هزيمة الفتح والنصر من صقور المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن فريق صقور المستقبل السعودي «الأخضر» مشواره في النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية بالفوز على الفتح 3 - 1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة. وفي اللقاء الثاني حقق صقور المستقبل السعودي «الأبيض» النقاط الثلاث بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على النصر بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



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