شكرا لقرائتكم خبر بالنتائج.. زعامة الهلال ترتجف أمام الفرق الحديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن زعامة الهلال لفرق آسيا من خلال تحقيقه 7 بطولات، 3 منها على مستوى بطولة دوري الأبطال لا تخيف الفرق حديثة العهد بكرة القدم.

وخسر الهلال أمس الأول 1/ 4 أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني الذي تأسس عام 2007 م، أي أن عمر الفريق 14 عاما فقط، وهو ما يعد طفلا أمام الهلال صاحب الـ64 عاما، حيث تأسس عام 1957م.

ولم تكن سقطة السبت (أمس الأول) التي جاءت في إطار الجولة الرابعة لمواجهات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، هي الوحيدة في تاريخ الهلال آسيويا، حيث سبق وأن خسر من فرق حديثة التأسيس ولا تمتلك تاريخا كبيرا في كرة القدم، وأشهرها على الإطلاق فريق ويسترن سيدني الأسترالي الذي تأسس عام 2012، حيث نجح في خطف لقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال عندما فاز عليه ذهابا 1/ 0 وتعادل معه إيابا بالرياض 0/0، وكان ذلك في موسم 2014.

وهناك أيضا فريق أم صلال القطري الذي استطاع أن يقصي الهلال من البطولة بفوزه عليه بركلات الترجيح في عام 2009.

وفي البطولة الحالية استطاع فريق أجمك الأوزبكي التعادل مع الهلال (2-2) في مستهل مباريات البطولة والذي تأسس عام 2004.

وأيضا سقط في أول مواجهة له مع فريق الدحيل القطري الذي تأسس (2009) حيث خسر ذهابا بهدف دون مقابل وتعادل في الإياب (2-2) وذلك في بطولة 2013.

صمود أمام الكبار

ويظهر الهلال أمام الفرق ذات التاريخ الكبير والعريق في دوري أبطال آسيا مثل الاستقلال الإيراني الذي تأسس عام 1945م، حيث واجه الهلال 10 مرات كسب الهلال منها 5 مواجهات، وأيضا أمام الريان القطري الذي تأسس عام 1967، حيث واجهه 8 مرات كسب منها الهلال 5 مباريات. كما أن كعبه دائما ما يكون عاليا أمام السد القطري والعين الإماراتي (تأسسا عام 1969م).

فرق حديثة أسقطت الهلال







الدحيل القطري: تأسس عام 2009 تغلب على الهلال في ذهاب أبطال آسيا 2013 بنتيجة 1/ 0 وتعادل في الإياب 2/2.



سيدني الأسترالي: تأسس عام 2012 وخطف لقب دوري الأبطال من الهلال (2014) بعد الفوز عليه 1/ 0 ذهابا والتعادل معه 0/0 إيابا



استقلال دوشنبه الطاجيكستاني: تأسس عام 2007 فاز عليه 4/ 1 في دور المجموعات النسخة الحالية



فرق خسر أمامها الهلال بالأربعة في أبطال آسيا