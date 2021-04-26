شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة بـ"تلفزيون الخليج 365" يكشف عن أزمة الجبلاية والأندية بسبب لاعبى "الأولمبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضي، أن بوادر أزمة بين اتحاد الكرة والأندية ظهرت؛ بسبب مطالبة الجبلاية بخوض مباريات الدوري بداية من 5 يوليو المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، بعد قرار شوقى غريب، مدرب المنتخب، خوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.

وقال في برنامج "مع شبانة" على تلفزيون الخليج 365: "سبق واتفق اتحاد الكرة مع الأندية على توقف الدورى أثناء أولمبياد طوكيو، وتحديدا بداية من 23 يوليو المقبل، إلا أن الأندية فوجئت بمطالبة اتحاد الكرة بإقامة المباريات بدون لاعبى المنتخب، بداية من 5 يوليو وحتى انطلاق الأولمبياد".

وأضاف: هذا ما ترفضه الأندية، خاصة أنه يمنع تكافؤ الفرص، حيث إن هناك عددا كبيرا من الأندية تعتمد على لاعبى المنتخب الأولمبى مثل إنبى وسموحة وبيراميدز.

وتابع: النادى الأهلى أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس من المنطقى أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام فى ظل ارتباطاته الأفريقية المقبلة.

شدد على أن الأهلى يخوض مباريات مضغوطة فى الدورى خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه المصري 27 أبريل، ثم الجونة 30 أبريل، ثم المحلة 3 مايو، ثم الاتحاد السكندرى 6 مايو، ثم الزمالك 10 مايو، قبل أن يخوض مباراة الذهاب في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أن الأهلى أكد فى خطابه أنه من الصعب أن يخوض فريق الكرة 10 مباريات فى غضون 30 يوما، مطالبا بترحيل هذه المباريات.

وكشف أن النادى الأهلى اقترح فى خطابه أيضا أن يتم ترحيل كل مباراة من هذه المباريات لمدة 24 ساعة، لتقام هذه المباريات يومىّ السبت والأربعاء بحيث يحصل الفريق على يوم إضافى للراحة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، أهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهما الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.