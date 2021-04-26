شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يعقد جلسات خاصة مع كبار سيراميكا.. والبداية صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، جلسات خاصة مع اللاعبين الكبار، وعلى رأسهم صالح جمعة، لتأكيد أهمية دورهم في المرحلة المقبلة، للوصول بالفريق إلى مكانة متقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكشف مصدر بسيراميكا تفاصيل الجلسات التي جمعت ضياء السيد بالنجوم الكبار، مؤكدا أنها كانت مثمرة، وطالب فيها المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في المباريات المقبلة، والسيطرة على "أوضة اللبس" ونسيان النتائج السلبية.

وأوضح ذات المصدر أن اللاعبين وعدوا مديرهم الفني بتحسين النتائج، ودخول أي مباراة بهدف حصد الثلاث نقاط دون النظر إلى الخصم، كما تعاهدوا على المنافسة على المربع الذهبي في مسابقة الدورى الموسم الحالي.

وفى سياق آخر رفض ضياء السيد، المخاطرة بمشاركة كوامي بونسو في مباراة البنك الأهلى المحدد لها يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أنه لن يجازف بإشراك أي لاعب غير مكتمل الجاهزية بنسبة 100% حتى لا تتفاقم الأمور، خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري العام.

وواصل كوامي بونسو، جلسات الاستشفاء التي خضع لها لليوم الثاني على التوالي، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة أثناء التدريب وفضل الجهاز الطبي لسيراميكا خضوع اللاعب لجلسات استشفاء على العضلة الضامة حتى لا تتفاقم الإصابة.

استأنف فريق سيراميكا تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي، ضمن الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، وأشاد ضياء السيد بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريق، وتعاهدهم على تحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة.