شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل حلمى طولان عن إنبي؟.. مدير الكرة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، حقيقة اقتراب رحيل حلمى طولان، المدير الفني، عن الفريق البترولى، خصوصا بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري المصري.

أكد عبد الناصر محمد، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن إدارة إنبي لم تفكر من قريب أو من بعيد في رحيل حلمى طولان، مؤكدا أن المدرب مستمر معهم وفكرة رحيله غير مطروحة من الأساس.

وعلق مدير الكرة بإنبي على خسارة فريقه أمام الأهلى قائلا: "لاعبو إنبي وقعوا في أخطاء دفاعية في سوء التغطية والتمركز في الخط الخلفى"، لافتا إلى أن اللاعبين كان لا بد أن ينتبهوا بصورة أفضل من ذلك لهذه الأخطاء.

وتابع عبد الناصر محمد: "الأهلى خطفنا ما أن فرغنا من السلام على الجهاز الفني للأهلى حتى وجدنا هدفين دخلوا مرمانا وسنعاقب اللاعبين على الأخطاء الفردية في الفترة المقبلة أم الأخطاء الجماعية من الممكن أن تمر".

وأردف محمد: "فريق إنبي لم يمر باهتزاز في النتائج، ولكن نتعرض لظلم تحكيمى كما حدث في مباراة الجونة وأسوان التي خسرناها، ولنا ضربات جزاء لم تُحسب وشكونا الأمر إلى اتحاد الكرة، ولكن دون تحرك من المسئولين".

وأكد مدير الكرة بإنبي أن طموح فريقه في الفترة المقبلة تتمثل في المنافسة على المربع الذهبي والتواجد بين الأندية الكبار في جدول الدوري المصري، موضحا في ذات الوقت أن المنافسة صعبة، وتتطلب التركيز في المرحلة في المقبلة.