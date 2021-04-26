شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضاعف مكافأة فوز رجال اليد ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه، الذي عقد أمس الأحد بمقر النادي بالجزيرة، مضاعفة مكافآت الفوز للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، بعد تتويجه ببطولة كأس مصر.
وكان المجلس الاحمر قد حرص على عقد جلسة مع الفريق والجهاز الفني والإداري قبل اجتماع مجلس الإدارة، وجه خلالها محمود الخطيب التهنئة للاعبين، بعد الأداء المتميز والروح العالية، وإصرارهم على إحراز الفوز والتتويج بكأس مصر، بعد أيام قليلة من خسارة بطولة الدوري في مباراة فاصلة بذل فيها اللاعبون جهدًا كبيرًا.
وأكد محمود الخطيب تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبون على مدار مشوار الموسم، وتقديمهم أداءً متميزًا وتحقيق نتائج تلبي طموحات الأهلي وجماهيره.
وأشار إلى أن الفوز ببطولة كأس مصر لليد يعد خطوة طيبة، ولكن الفترة القادمة تحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد جماهير الأهلي.