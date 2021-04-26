شكرا لقرائتكم خبر عن "القادم أفضل".. على معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي مع قرب عودته للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتقد النادي الأهلى خدمات لاعبه النجم التونسي على معلول، منذ شهرين وتحديدا أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية بمباراة بايرن ميونيخ، حيث أصيب النجم التونسي علي معلول فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضى.



على معلول على فيس بوك

وعاد النجم على معلول، ليطمئن جماهير النادي الأهلي على حالته الصحية، حيث نشر صورة له خلال تواجده ضمن الفريق الأولى للأهلي على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق قائلا: "القادم أفضل"، ووضع نسر النادي الأهلي، وانهالت عليه التعليقات متمنية تعافيه سريعا والعودة إلى تشكيلة النادي الأهلي.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن الثنائى التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى لاعبى الفريق الأحمر سيعودان للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية بدءا من أول مايو المقبل، عقب تعافيهما من الإصابة التى ألمت بهما فى العضلة الخلفية، بعد التأكد من جاهزيتهما الطبية الكاملة قبل الدفع بهما فى المباريات، بعد إنهاء برنامجهما التأهيلي.

وأكد المصدر، أن على معلول وأجايى سيكونان جاهزان للمشاركة فى المباريات بدءا من أول مايو بعدما قطعا شوطا كبيرا فى برنامجهما التأهيلي، حيث بدأ معلول مرحلة الجرى حول الملعب، ومن ثم تدريبات الكرة وينتظر المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، فيما يواصل أجايى التأهيل من إصابته قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويغيب على معلول عن الأهلى منذ الإصابة فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضى، بينما يغيب أجايى منذ الإصابة فى مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.