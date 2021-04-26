شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك بتدريبات الأهلي السبت بعد تلقيه حقنة في الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من السبت المقبل.

ومن جانبه قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الجهاز الطبي منح أيمن أشرف راحة سلبية، وبرنامجًا للعلاج الطبيعي في المنزل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية السبت المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن أيمن أشرف خضع للحقن في الركبة للتخلص من آلام الخشونة التي لحقت باللاعب مؤخرًا، وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة 1/3، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.