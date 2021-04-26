الأهلي يعلن وضع حجر الأساس لاستاده الجديد في مدينة زايد أول مايو

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي في وضع حجر الأساس الخاص باستاد النادي في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد أول مايو المقبل بعد الحصول على الموافقات النهائية رسميًا لإنشاء الاستاد، في ظل نية المجلس الأحمر في بدء تحقيق حلم الجماهير الحمراء في بناء استاد خاص بهم.

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا مساء الاحد برئاسة محمود الخطيب لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي، وخلال الاجتماع قدم محمود الخطيب إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات المسئولة، التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وكشف الخطيب عن التعاون اللامحدود الذي لقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحًا وكبيرًا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية، وبعد إطلاع المجلس على ما قام به رئيس النادي طوال الفترة الماضية من إجراءات في اتجاهات مختلفة، ناقش المجلس الخطوات التنفيذية القادمة للبدء فوراً في تحقيق حلم ملايين الأهلاوية.

وقرر وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد يوم السبت الموافق 1-5-2021، 19 من رمضان 1442هـ.