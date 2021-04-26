شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع الإسماعيلي 1/1 وديا استعدادا للاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في المباراة الودية، التى جمعتهما على ملاعب سموحة ضمن معسكر الإسماعيلى المغلق.

أحرز محمود عزت هدف التقدم لسموحة فى الشوط الثانى، وتعادل الإسماعيلى من ضربة جزاء.

وأكد أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، أن المباراة كانت تجربة قوية ومفيدة، وتعد استعدادا قويا للديربى السكندرى أمام الاتحاد فى المباراة، المقرر لها أول مايو المقبل.

ومنح سامى جميع اللاعبين فرصة المشاركة؛ للوقوف على المستوى الفنى والبدنى لجميع اللاعبين، للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

حضر المباراة محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، ورحّب بالجهاز الفنى للإسماعيلى وجميع اللاعبين.



