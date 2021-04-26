شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا عقب اجتماعه اليوم، يعبر فيه عن خالص شكره وعظيم امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه اللا محدود للرياضة المصرية وكل الكيانات الرياضية، وتعاون مؤسسات الدولة الواضح في إزالة كل العقبات لدفع عجلة التطوير في الرياضة المصرية، الأمر الذي ساعد النادي الأهلي في الحصول على الموافقات النهائية والرسمية على إنشاء الاستاد الجديد بأرض النادي بالشيخ زايد .

وقال في البيان "إن النادي يتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء، وإزالة للعقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد".

ويجدد مجلس الإدارة العهد على استمرار النادي الأهلي، نادي الوطنية، في تأدية رسالته السامية، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العُليا للبلاد».