الخليج 365 يكشف.. كواليس تخطيط الأهلي لبناء الاستاد وآلية التمويل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

كشف مصدر مسئول بالأهلي كواليس اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد مساء الأحد وشهد الإعلان عن أولى خطوات حلم الجماهير الحمراء بانشاء ستاد النادي في الشيخ زايد

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم أن كل أعضاء مجلس الإدارة لم يكن يعلموا بالخطوات الفعلية للحصول علي الموافقات الرسمية لإنشاء ستاد النادي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه :"مؤسسات الدولة الوطنية تعاونت بشكل كبير مع محمود الخطيب رئيس النادي وكان لها الدور الأهم والأكبر في إنجاز كل شيء ومنحونا الموافقات الرسمية لإنشاء الاستاد في الشيخ زايد".

وأوضح: "محمود الخطيب كان يدير الأمر بنفسه ولم يعلم أحد نهائياً بأي شيء وتم عرض الأمر في إجتماع المجلس كما صدر في البيان الرسمي".

وشدد انه سيتم خلال الفترة المقبلة تأسيس شركة لاستاد الاهلي على أن تكون الأرض ومساحتها المقدرة 60 فدان من فرع النادي بالشيخ زايد حصة عينية للقلعة الحمراء فيها.

وقال أنه سوف يتم تشكيل لجنة عقب وضع حجر الأساس السبت المقبل لبدء الخطوات الفعلية في الإنشاء والتي ستشمل إختيار الجهة المنفذة على أن يكون بدء العمل فيه قبل شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الأهلي الحصول على كافة الموافقات الرسمية لإنشاء إستاد النادي في مدينة الشيخ زايد.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي ان مجلس الإدارة عقد إجتماعاً ناقش فيه العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي ، وخلال الاجتماع قدم إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية، وتواصله المستمر مع الجهات المسئولة، التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وكشف محمود الخطيب عن التعاون اللا محدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدا واضحًا وكبيرًا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية.

وقال الاهلي في بيانه أنه تقرر وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد السبت المقبل الأول من مايو .

وحرص مجلس إدارة الاهلي على توجيه برقية شكر وامتنان لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، ومواكبة النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في كل المجالات. ويتمنى مجلس الإدارة التوفيق والسداد لفخامة السيد رئيس الجمهورية، لتحقيق طموحات كل أبناء الوطن.